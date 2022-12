Tous à la ferme ! Guiler-sur-Goyen Guiler-sur-Goyen OT HAUT PAYS BIGOUDEN Guiler-sur-Goyen Catégories d’évènement: Finistère

Tous à la ferme ! Gaec des Arums Lieu-dit Kerganvet Guiler-sur-Goyen Finistère

2023-06-18 10:00:00 – 2023-06-18 20:00:00

Finistère Guiler-sur-Goyen Découverte d’un élevage laitier dans son quotidien : Nicolas et Maxime vous expliqueront tout sur l’alimentation, l’élevage et les soins au troupeau .

De nombreuses animations vous seront proposées tout au long de la journée : traite, démonstrations utilisation du matériel, expositions …

Restauration sur place danieljaouen29720@gmail.com +33 6 83 33 65 30

