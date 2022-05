Tous à la Ferme ! Audierne, 11 juin 2022, Audierne.

Tous à la Ferme ! GAEC Esquibio, Cosquer Bihan Esquibien 3, lieu-dit Lesnoal Esquibien Audierne

2022-06-11 09:30:00 – 2022-06-11 19:00:00 GAEC Esquibio, Cosquer Bihan Esquibien 3, lieu-dit Lesnoal Esquibien

Audierne Finistère Audierne

L’objectif de cette journée est de permettre au public de venir découvrir les différences et les points communs d’une ferme agricole et d’une ferme thérapeutique.

Les différences peuvent paraitre évidentes, néanmoins les points communs sont bien présents :

A l’origine des activités de ces deux fermes, c’est la volonté de jeunes Capistes de montrer qu’il est toujours possible de participer au développement de notre territoire de façon traditionnelle et innovante ;

C’est le bien-être animal, le respect de l’environnement, de la nature.

Une journée – 3 sites:

– A la ferme agricole du GAEC ESQUIBIO de Cosquer Bihan d’Esquibien

https://www.facebook.com/gaecesquibio

Visite de la ferme

Possibilité de voir la traite le matin, les veaux…

Le circuit du lait

Explication de la transformation

Et dégustation

500 mètres plus loin,

– A la ferme thérapeutique de Lesnoal d’Esquibien, l’association Les 1001 Pattes ont du Cœur proposera:

Exposition photos, conférences, ateliers, démonstrations (médiation animale, Snoezelen,…).

– En parallèle le matin, à la salle de l’Inscription Maritime d’Audierne, l’association proposera:

la présentation d’un documentaire étudiant sur la médiation animale précédé d’une présentation du Centre de Formation Professionnel du Grand Ouest.

+ d’autres surprises en cours de préparations

les1001pattesontducoeur@gmail.com +33 6 62 75 05 38 https://www.1001pattesontducoeur.com/

L’objectif de cette journée est de permettre au public de venir découvrir les différences et les points communs d’une ferme agricole et d’une ferme thérapeutique.

Les différences peuvent paraitre évidentes, néanmoins les points communs sont bien présents :

A l’origine des activités de ces deux fermes, c’est la volonté de jeunes Capistes de montrer qu’il est toujours possible de participer au développement de notre territoire de façon traditionnelle et innovante ;

C’est le bien-être animal, le respect de l’environnement, de la nature.

Une journée – 3 sites:

– A la ferme agricole du GAEC ESQUIBIO de Cosquer Bihan d’Esquibien

https://www.facebook.com/gaecesquibio

Visite de la ferme

Possibilité de voir la traite le matin, les veaux…

Le circuit du lait

Explication de la transformation

Et dégustation

500 mètres plus loin,

– A la ferme thérapeutique de Lesnoal d’Esquibien, l’association Les 1001 Pattes ont du Cœur proposera:

Exposition photos, conférences, ateliers, démonstrations (médiation animale, Snoezelen,…).

– En parallèle le matin, à la salle de l’Inscription Maritime d’Audierne, l’association proposera:

la présentation d’un documentaire étudiant sur la médiation animale précédé d’une présentation du Centre de Formation Professionnel du Grand Ouest.

+ d’autres surprises en cours de préparations

GAEC Esquibio, Cosquer Bihan Esquibien 3, lieu-dit Lesnoal Esquibien Audierne

dernière mise à jour : 2022-05-05 par