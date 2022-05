Tous à la ferme

Tous à la ferme, 16 août 2022, . Tous à la ferme

2022-08-16 16:30:00 – 2022-08-16 17:15:00 Découverte des animaux de la ferme de Menez Meur, nourrissage, pour un moment inoubliable !

Cette animation est accessible aux enfants à partir de 2 ans Découverte des animaux de la ferme de Menez Meur, nourrissage, pour un moment inoubliable !

