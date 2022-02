Tous à la brocante Biras Biras Catégories d’évènement: Biras

Dordogne

Tous à la brocante Biras, 29 mai 2022, Biras. Tous à la brocante Parking de la salle des fêtes Le Varachou Biras

2022-05-29 06:00:00 – 2022-05-29 17:30:00 Parking de la salle des fêtes Le Varachou

Biras Dordogne Biras Tous à la brocante le dernier dimanche de chaque mois. Emplacement sur réservation 2€ le mètre. Buvette et restauration sur place. Tous à la brocante le dernier dimanche de chaque mois. +33 6 60 33 77 97 Tous à la brocante le dernier dimanche de chaque mois. Emplacement sur réservation 2€ le mètre. Buvette et restauration sur place. TROC 24

Parking de la salle des fêtes Le Varachou Biras

