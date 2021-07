Tous à Compostelle! Pujols, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Pujols.

Tous à Compostelle! 2021-07-24 – 2021-07-24 Place Saint-Nicolas Eglise Saint Nicolas

Pujols Lot-et-Garonne

En cette année jubilaire, Jean-Philippe Fourcade et son ensemble vocal Unda Maris proposent un programme au rythme des chants de pèlerins : « Tous à Compostelle ! ».

Ce lieu étant situé sur le GR652, variante de Rocamadour à la Romieu.

Ce programme se veut un voyage intemporel, mêlant des musiques sacrées et profanes du XIIe au XXIe siècle. Le plus souvent anonymes, elles ont été scandées par les pèlerins pendant la journée de marche ou lors des étapes. Chants du merveilleux et des miracles, chants de louanges et de supplications, chants pour se donner du courage ou pour danser, et bien d’autres encore que vous pourrez découvrir lors de ce concert!

unda maris

