Carantec 29660 Départ de l’embarcadère de la grève blanche à 18h (sur réservation)

Concert de Jazz & Bossa à 20h du groupe Jokari Club sur l’île Callot

Retour à pied à marée basse à partir de 22h20 Animation gratuite.

