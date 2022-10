Tous à bord ! Journée en famille Musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris Catégories d’évènement: île de France

Tous à bord ! Journée en famille Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, 16 octobre 2022, Paris. Le dimanche 16 octobre 2022

de 12h00 à 16h30

. gratuit sous condition Réservation sur place un demi-heure avant l’activité

Êtes-vous déjà monté à bord d’un vaisseau spatial ? Propulsé par ses voiles et accompagné de danses et de chansons, l’astronef installé dans la cour de l’hôtel de Saint-Aignan conduit petits et grands vers de nouvelles sensations. Tours de manège, ateliers et gourmandises sont aussi au programme… 10h30-18h : activités ludiques en autonomie

Découvre le musée en t’amusant !

▷ Collection permanente, accès libre

Enfants à partir de 3 ans accompagnés d’au moins un adulte

Découvrez le musée à l’aide de nos livrets jeux et de notre mallette pour les familles. 10h30, 11h30, 15h, 16h : visite contée

À bord les matelots !

▷ Collection permanente, accès libre

Inscription au point accueil, 30 minutes avant le début de l’activité.

Enfants à partir de 4 ans accompagnés d’au moins un adulte

Embarquez à bord d’un bateau merveilleux pour voguer dans les salles du musée au gré des contes. 11h, 12h15, 14h30, 16h : manège-théâtre écolo

On met les voiles !

▷ Cour d’honneur, accès libre

Enfants à partir de 2 ans. Voyage intergénérationnel en famille ou entre amis – Accès non garanti après le début de l’activité

Collectif la Voûte nomade

Bienvenue à bord du spectaculaire vaisseau-manège ! Grands et petits s’emparent des barques et des bancs de nage pour participer à un voyage festif imaginaire. À travers la musique et la danse, l’équipage de troubadours raconte le merveilleux de la vie sur terre et des rêves d’ailleurs. 11h, 12h, 14h30, 15h30, 16h30 : atelier en famille

Hissez haut !

▷ Cuisine du duc. Inscription au point d’accueil, 30 minutes avant le début de l’activité.

Enfants à partir de 4 ans accompagnés d’au moins un adulte

À l’atelier, chaque moussaillon crée et décore son propre drapeau au gré de ses goûts et ses envies. Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71 rue du temple 75003 Paris Contact : https://mahj.org/fr/programme/journee-en-famille-29963 0153018660 info@mahj.org https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/ https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/ https://mahj.org/fr/programme/journee-en-famille-29963

Cécile Petitet 2022

