Les années 1960 sont une période de révolutions. _France_ ne déroge pas à la règle, ses décors surprennent, les classes s’effacent, la traversée devient une fête pour tous. Le style _France_ est une rupture. Adieu les bois précieux, place au Rilsan, au PVC et à l’aluminium ! Le service, lui, est une rassurante continuité, le digne représentant d’un art de vivre à la française. À l’occasion de la Nuit des musées, Escal’Atlantic se met aux couleurs du célèbre navire : objets exceptionnellement sortis des réserves, médiations, « causerie » sur les loisirs à bord et bien d’autres surprises…

Gratuit. Escal’Atlantic est uniquement ouvert sur créneau. Pour votre confort, nous vous conseillons fortement de réserver gratuitement ce créneau en cliquant sur le lien « Réservation » en haut de la page.

Pour la Nuit des musées, Escal’Atlantic se met aux couleurs du paquebot France avec une programmation dédiée. Escal’Atlantic Bd de la légion d’Honneur 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire Loire-Atlantique

