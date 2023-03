Tous à bord du Céléscope / Sortie insolite en canoë, 17 juin 2023, Bouziès Bouziès.

Tous à bord du Céléscope / Sortie insolite en canoë

2023-06-17 13:30:00 13:30:00 – 2023-06-17 17:00:00 17:00:00

En cette journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, embarquez à bord du Céléscope, pour une

découverte au fil de l’eau du Site Natura 2000 de la Basse vallée du Célé. Naviguez entre les vols de libellules et demoiselles, glissez sur l’eau tel une Loutre, envolez-vous à la découverte des petits peuples du Célé. Autant de richesses à préserver, alors que les conséquences désastreuses des sècheresses sont déjà à l’oeuvre.

Le Céléscope, création de l’association Olterra est un véritable observatoire flottant pourvu d’un arsenal d’outils pour

l’observation et la compréhension de la rivière. Vous deviendrez explorateurs, loupe dans une main, épuisette dans l’autre et découvrirez au travers de jeux et d’observations, le milieu de la rivière et sa biodiversité.

Inscription >> billetweb.fr/causseries

