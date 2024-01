Heure du contes « Moyennes oreilles » (4-8 ans) et séance 1,2,3 ciné Toury, dimanche 28 janvier 2024.

Heure du contes « Moyennes oreilles » (4-8 ans) et séance 1,2,3 ciné Toury Eure-et-Loir

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 10:30:00

fin : 2024-01-28

Ne manquez pas cette opportunité de créer des souvenirs magiques avec vos petits explorateurs. Réservez dès maintenant et plongez dans un monde de contes et d’aventures cinématographiques qui captiveront l’esprit de vos enfants.

Plongez les plus jeunes dans une aventure magique avec l’Heure du conte dédiée aux enfants de 4 à 8 ans ! Rejoignez-nous à 10h30 pour une séance captivante, une séance miroir spéciale qui promet d’émerveiller les petits esprits.

Cette expérience unique se déroulera le dimanche 28 janvier à 16h30 au Cinémobile, situé à la Place du Champ de Foire à Toury. Sous la houlette des Tourouges et des Toubleus, cette séance de cinéma offre un programme riche en couleurs, conçu pour célébrer la diversité et enseigner aux enfants comment triompher des différences.

EUR.

5 Rue Arthur Lambert

Toury 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire mediatheque@ville-toury.fr



L’événement Heure du contes « Moyennes oreilles » (4-8 ans) et séance 1,2,3 ciné Toury a été mis à jour le 2024-01-15 par OT COEUR DE BEAUCE