Atelier Tangrami Toury, mercredi 24 janvier 2024.

Atelier Tangrami Toury Eure-et-Loir

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24 15:00:00

fin : 2024-01-24 16:30:00

Laissez la magie de cette fusion entre origami et jeu d’assemblage éveiller votre curiosité !

Le Tangrami, une fusion habile entre l’art millénaire de l’origami et le défi intellectuel du jeu d’assemblage classique, le tangram, est une aventure incontournable pour les amateurs de puzzles et de pliages de papier. Laissez-vous emporter par la créativité et la complexité de cette discipline unique.

(A partir de 10 ans)

5 Rue Arthur Lambert

Toury 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire mediatheque@ville-toury.fr



