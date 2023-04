[Atelier de printemps] Jeux d’enquête au château de Miromesnil · enfants de 8 à 12 ans Château de Miromesnil, 17 avril 2023, Tourville-sur-Arques.

Dans le cadre de cet atelier de printemps, les jeunes enquêteurs de 8 à 12 ans plongent dans l’histoire du château de Miromesnil pour résoudre des énigmes en équipe. Attention, astuces et réflexion bienvenues : le minuteur n’accorde qu’une heure !

• Tarifs

Prix : 9,00 € par enfant et par atelier.

Par famille, à partir du troisième enfant : 5€ par enfant et par atelier.

Prix pour les accompagnateurs qui souhaitent rester avec l’enfant : 3€.

Pour une réservation d’un atelier enfant, une visite guidée adulte du château à 12€ au lieu de 15€.

• Renseignements et réservation

Places limitées, réservation obligatoire par mail à scolaires.miromesnil@gmail.com, par téléphone au 06 33 94 89 47 (à partir du 20 mars) ou via la boîte de contact du site web, www.chateaumiromesnil.com.

2023-04-17 à 14:30:00 ; fin : 2023-04-17 16:00:00. .

Château de Miromesnil

Tourville-sur-Arques 76550 Seine-Maritime Normandie



In this spring workshop, young investigators from 8 to 12 years old dive into the history of the castle of Miromesnil to solve riddles in teams. Attention, tips and reflection welcome: the timer allows only one hour!

? Rates

Price : 9,00 ? per child and per workshop.

Per family, starting from the third child: 5? per child and per workshop.

Price for accompanying persons who wish to stay with the child: 3?

For a reservation of a child workshop, an adult guided tour of the castle at 12? instead of 15?

? Information and reservation

Places are limited, reservations must be made by email at scolaires.miromesnil@gmail.com, by phone at 06 33 94 89 47 (from March 20) or via the contact box on the website, www.chateaumiromesnil.com

En este taller de primavera, jóvenes investigadores de 8 a 12 años se sumergen en la historia del castillo de Miromesnil para resolver enigmas en equipo. Precaución, consejos y reflexión son bienvenidos: ¡el cronómetro solo permite una hora!

? Precios

Precio: 9,00 ? por niño y por taller.

Por familia, a partir del tercer niño: 5? por niño y por taller.

Precio para acompañantes que deseen quedarse con el niño: 3?

Si reservas un taller infantil, puedes realizar una visita guiada para adultos al castillo por 12€ en lugar de 15€.

? Información y reservas

Las plazas son limitadas, las reservas deben hacerse por correo electrónico a scolaires.miromesnil@gmail.com, por teléfono al 06 33 94 89 47 (a partir del 20 de marzo) o a través del buzón de contacto de la página web, www.chateaumiromesnil.com

In diesem Frühlingsworkshop tauchen junge Ermittler zwischen 8 und 12 Jahren in die Geschichte des Schlosses Miromesnil ein, um als Team Rätsel zu lösen. Aber Vorsicht: Der Timer hat nur eine Stunde Zeit!

? Preise

Preis: 9,00 ? pro Kind und Workshop.

Pro Familie, ab dem dritten Kind: 5 ? pro Kind und Workshop.

Preis für Begleitpersonen, die bei dem Kind bleiben möchten: 3?

Bei Buchung eines Kinderworkshops kostet die Schlossführung für Erwachsene 12? statt 15?

? Informationen und Reservierung

Begrenzte Plätze, Reservierung erforderlich per E-Mail an scolaires.miromesnil@gmail.com, telefonisch unter 06 33 94 89 47 (ab dem 20. März) oder über die Kontaktbox auf der Website, www.chateaumiromesnil.com

Mise à jour le 2023-03-08 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité