Paddle et Paddle Step à Bédanne 5 voie du Mesnil, 7 septembre 2023, Tourville-la-Rivière.

C’est vendredi, c’est la fin de semaine et vous voulez découvrir le paddle ou paddle step, mais vous n’avez jamais

osé vous lancer ? Venez découvrir le plan d’eau sécurisé de Bédanne, le temps d’une balade de détente, d’initiation ou sportive sur des supports ludiques qui vous permettront de concilier le sport et la nature en toute quiétude. Une

pratique encadrée pour découvrir l’histoire, la faune et la flore d’un site qui cache bien des surprises !

A partir de 12 ans – Durée : 1h30 à 2h

Sur réservation.

Tarif : 18€/personne.

2023-09-07 à 17:30:00 ; fin : 2023-09-07 19:30:00. .

5 voie du Mesnil Base de loisirs de Bédanne

Tourville-la-Rivière 76410 Seine-Maritime Normandie



It’s Friday, it’s the weekend and you want to discover paddle or paddle step, but you never dared to

dared to take the plunge? Come and discover the secure water area of Bédanne, for a relaxing, introductory or sporting trip on fun equipment that will allow you to combine sport and nature in complete peace of mind. A

a supervised practice to discover the history, the fauna and the flora of a site which hides many surprises!

From 12 years old – Duration: 1h30 to 2h

On reservation

Price : 18€/person

Es viernes, es fin de semana y quieres descubrir el pádel o el padel step, pero nunca te has atrevido a dar el paso?

¿te has atrevido a probarlo? Venga a descubrir el espacio acuático seguro de Bédanne, para una salida relajante, de iniciación o deportiva en un material lúdico que le permitirá combinar deporte y naturaleza con toda tranquilidad. A

¡Una práctica supervisada para descubrir la historia, la fauna y la flora de un lugar que esconde muchas sorpresas!

A partir de 12 años – Duración: de 1h30 a 2h

Previa reserva.

Precio: 18?/persona

Es ist Freitag, es ist Wochenende und du möchtest das Paddeln oder Paddle Step kennenlernen, aber du hast noch nie

haben Sie sich nicht getraut? Entdecken Sie die gesicherte Wasserfläche von Bédanne während einer entspannenden, einführenden oder sportlichen Fahrt auf spielerischen Unterlagen, die es Ihnen ermöglichen, Sport und Natur in aller Ruhe miteinander zu verbinden. Eine

sie können unter Anleitung die Geschichte, die Fauna und die Flora eines Ortes entdecken, der viele Überraschungen verbirgt!

Ab 12 Jahren – Dauer: 1,5 bis 2 Stunden

Nach vorheriger Reservierung

Preis: 18€/Person

Mise à jour le 2023-03-08 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité