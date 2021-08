Paris Le Hasard Ludique île de France, Paris Tourtoinniv’ Party I Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique Paris Catégories d’évènement: île de France

Tourtoisie Music fête déjà ses 5 ans d’existence, le temps est passé si vite Pour fêter ça, on vous donne rendez-vous le 1er octobre 2021 dans notre si bien aimé Hasard Ludique pour un format inédit : 8h de live et de club avec nos artistes et collectifs préférés. Le programme : █▬▬▬▬▬▬ DAY / LIVE ▬▬▬▬▬▬█ Moussa https://www.instagram.com/moussafennira/ Johnny Jane https://www.instagram.com/johnnyjanejtm/ Panache! https://www.instagram.com/panache.officielle/ Bergmann https://www.instagram.com/bergmann_emma/ █▬▬▬▬▬▬ NIGHT / CLUB ▬▬▬▬▬▬█ Tourtoisie Family DJ Set https://www.instagram.com/tourtoisiemusic/ Bigzy B2B Kosmo Lucos [Le Bercail] https://www.instagram.com/lebercail/ Baloonarium Live [Aurore 404] https://www.instagram.com/aurore404records/ Crédits affiche • Marine Sanchez Événements -> Soirée / Bal Le Hasard Ludique 128 avenue de Saint-Ouen Paris 75018

