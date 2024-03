Tourtenay, visite à deux voix RDV devant la mairie Tourtenay, dimanche 7 juillet 2024.

Tourtenay, visite à deux voix RDV devant la mairie Tourtenay Deux-Sèvres

Fait rarissime, le village troglodytique de Tourtenay est choisi à deux reprises par les Alliés pour l’organisation de parachutages clandestins. Suivez le guides sur les traces de l’armée des ombres et percez les mystères de ces missions secrètes.

Entre 1940 et 1944, Tourtenay paisible village troglodytique le seul des Deux-Sèvres, est plongé au cœur de l’histoire. Choisi par la France libre et la Résistance intérieure, le bourg viticole et la plaine agricole du Thouarsais sont le théâtre d’opérations de parachutages clandestins. Quels atouts naturels et paysagers ont fait de Tourtenay un lieu propice à l’organisation de ces opérations risquées. Suivez les guides à travers la plaine et les ruelles sur les traces de l’arme des ombres et percez les mystères de ces missions secrètes.

Visite en partenariat avec le service patrimoine de la ville de Thouars, ville d’art et d’histoire. 4 4 EUR.

Début : 2024-07-07 10:30:00

fin : 2024-07-07

RDV devant la mairie 1 Rue de la Judrie

Tourtenay 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine info@crrl.fr

