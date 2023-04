Tourtenay, visite à deux voix 1 Rue de la Judrie, 25 juin 2023, Tourtenay.

Fait rarissime, le village troglodytique de Tourtenay est choisi à deux reprises par les Alliés pour l’organisation de parachutages clandestins. Suivez le guides sur les traces de l’armée des ombres et percez les mystères de ces missions secrètes..

2023-06-25 à ; fin : 2023-06-25 . EUR.

1 Rue de la Judrie RDV devant la mairie

Tourtenay 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The troglodytic village of Tourtenay was chosen twice by the Allies for the organization of clandestine parachute drops. Follow the guide on the tracks of the army of shadows and pierce the mysteries of these secret missions.

El pueblo troglodita de Tourtenay fue elegido dos veces por los Aliados para organizar lanzamientos clandestinos de paracaidistas. Siga al guía tras la pista del ejército en la sombra y descubra los misterios de estas misiones secretas.

Das Höhlendorf Tourtenay wurde von den Alliierten zweimal für die Organisation geheimer Fallschirmabwürfe ausgewählt. Folgen Sie den Führern auf den Spuren der Schattenarmee und entschlüsseln Sie die Geheimnisse dieser geheimen Missionen.

Mise à jour le 2023-04-15 par Maison du Thouarsais