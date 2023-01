cirque nicolas zavatta Douchet à Tours tours terrain de la fête foraine, 28 janvier 2023 16:00, Tours.

28 janvier – 12 février Sur place Payant 0626070774

Honneur à nos artistes hispaniques à travers cette création « Olé », un mélange de couleurs, de lumières, de musiques et d’exploits qui vous emmènera à la rencontre d’attractions exceptionnelles !

Notre chanteuse live et nos danseuses flamenco sauront vous mettre dans l’ambiance et dans cet univers festif grâce à leur énergie et leur élégance !

Une passion fauve ; Cap sur l’Andalousie avec la cavalerie et Haute école,

Des mouvements plein d’émotion avec les envolé aérienne du Duo Vega et Las Hermanas,

Rire et bonne humeur avec nos clowns les TONY TONITO’S

Exploits avec nos riders de l’extrême qui évolueront à toute vitesse dans le globe avec des figures les plus impressionnantes défiant les lois de l’équilibre !

Spectacle animé par notre Maestro, On vous accueille il reste toujours de la place à découvrir pour le bonheur de tous.

La famille Douchet présente un spectacle agréable, de qualité sous son grand chapiteau, véritable zénith itinérant, dans la plus pure tradition du cirque.

TOURS

Terrain de la fête foraine, face à IKEA (Parc Expos)

Du 28 janvier au 12 février 2023

Spectacles tous les :

mercredi à 16h / samedi à 16h & 20h30 / dimanche à 15h.

samedi 28 janvier – 16h00 à 18h00

samedi 28 janvier – 20h30 à 22h30

dimanche 29 janvier – 15h00 à 17h00

mercredi 1er février – 16h00 à 18h00

samedi 4 février – 16h00 à 18h00

samedi 4 février – 20h30 à 22h30

dimanche 5 février – 15h00 à 17h00

mercredi 8 février – 16h00 à 18h00

samedi 11 février – 16h00 à 18h00

samedi 11 février – 20h30 à 22h30

dimanche 12 février – 15h00 à 17h00