Parcours Lumière – Parcours Balzac Tours, 1 janvier 2023, Tours.

La Ville de Tours, capitale touristique du Val de Loire, lance le Parcours Lumière « Vieux-Tours ». Grâce à un éclairage doux et subtil, les façades du patrimoine architectural de ce secteur historique révéleront toute leur beauté à la tombée de la nuit..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . EUR.

Tours

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The City of Tours, tourist capital of the Loire Valley, launches the « Vieux-Tours » Lighting Trail. Thanks to soft and subtle lighting, the facades of the architectural heritage of this historic area will reveal all their beauty at nightfall.

La ciudad de Tours, capital turística del Valle del Loira, pone en marcha el Sendero Luminoso « Vieux-Tours ». Gracias a una iluminación suave y sutil, las fachadas del patrimonio arquitectónico de este sector histórico revelarán toda su belleza al caer la noche.

Die Stadt Tours, die touristische Hauptstadt des Loiretals, startet den Lichtparcours « Vieux-Tours ». Dank einer sanften und subtilen Beleuchtung werden die Fassaden des architektonischen Erbes dieses historischen Sektors bei Einbruch der Nacht ihre ganze Schönheit enthüllen.

Mise à jour le 2023-01-31 par Tours Val de Loire Tourisme