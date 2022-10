Webinaire: Tendances pour prendre soin des collaborateurs et dirigeants Tours, 11 octobre 2022, Tours.

Webinaire sur inscription (gratuit)

La santé et le bien-être au travail sont au cœur des priorités des entreprises sachant que le mal-être au travail coûte en moyenne 13 500 € par an et par salarié en France.

Objectifs du webinar :

Démontrer en quoi le maintien au travail est bon pour la santé, surtout quand on vit avec un handicap,

Apporter des pistes de réflexion au fil de son parcours professionnel de salarié à dirigeant,

Véhiculer un témoignage de résilience et un message d’espoir,

Prouver qu’il y a des actions concrètes au mieux-être,

Découvrir les tendances en matière de santé au travail et les nouveautés concernant la santé des dirigeants.

Les publics visés :

Managers

Professionnels RH

Référents handicap

Cadres dirigeants

Entrepreneurs

Les intervenantes :

Dora Blasberg (Psychologue du travail I Cofondatrice ProAdapt I RH)

Iris Ramos (Psychologue du travail I Fondatrice STEP)

Mathilde Murzeau (Cofondatrice de Coline.care)

? Avec la participation exceptionnelle de Mathieu Thomas, sportif de haut niveau para-badminton. ?

Modalités :

Durée : 1h30

Gratuit

La santé est l’affaire de tous : collaborateurs, managers et dirigeants. Plus de 30% des actifs sont concernés par la maladie chronique ou le handicap, de près ou de loin.

C’est une préoccupation cruciale des jeunes générations en effet “les salariés de moins de 30 ans ont fait de la santé au travail une valeur cardinale” selon la dernière newsletter de Malakoff Humanis.

Au plaisir de vous retrouver pour cette toute première conférence des initiatives tourangelles. ?



