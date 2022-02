Tours sur Loire Tours Tours, 4 mai 2022, ToursTours.

2022-05-04 – 2022-09-25

Tours La guinguette prend de la hauteur pour ses quartiers d’été ! La guinguette se regroupera sur le premier plateau et s’étendra en direction de la bibliothèque municipale avec, au pied de la « dame au chapeau vert », une annexe du bar avec une ambiance plus contemplative et l’accueil de l’espace barbecue.

La programmation fera, quant à elle, la part belle à un tremplin chanson et à une résidence autour de la danse.

communication@ville-tours.fr http://www.tours.fr/

© Yves Brault – Ville de Tours

