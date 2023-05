Conférence IT Time SUPINFO Tours Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Tours Conférence IT Time SUPINFO Tours, 5 juin 2023 17:00, Tours. Conférence IT Time à 17h sur le thématique suivante : Comment le SOC (Security Operations Center) supervise la sécurité d’un système d’information ? Lundi 5 juin, 17h00 1 Agenda Conférence IT Time à 17h sur le thématique suivante : Comment le SOC (Security Operations Center) supervise la sécurité d’un système d’information ? SUPINFO L’école des experts métiers de l’informatique Fondée en 1965, SUPINFO fut l’une des premières écoles supérieures à avoir compris la place qu’allait prendre l’informatique dans les entreprises et la société. Grâce à son parcours en 5 ans (Master of Engineering), SUPINFO permet aux jeunes en quête de formations concrètes, opérationnelles, « orientées métiers », de trouver des carrières qui correspondent à leur passion et leur motivation, aussi de procurer aux entreprises des milliers de cadres techniques et des ingénieurs férus d’innovation. Depuis 2020, SUPINFO propose de suivre son parcours innovant à distance depuis son campus virtuel. Les campus IONIS permettent également aux étudiants ou travailleurs de suivre leur formation dans un campus d’accueil. SUPINFO Tours 8 bis rue Daniel Mayer 37100 Tours Tours 37100 Indre-et-Loire Détails Heure : 17:00 Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu SUPINFO Tours Adresse 8 bis rue Daniel Mayer 37100 Tours Ville Tours Departement Indre-et-Loire Lieu Ville SUPINFO Tours Tours

