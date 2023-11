Festival Int de Cordes Pincées Automne 2023 SALLE JEAN DE OCKEGHEM Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Tours Festival Int de Cordes Pincées Automne 2023 SALLE JEAN DE OCKEGHEM, 19 novembre 2023, TOURS. Festival Int de Cordes Pincées Automne 2023 SALLE JEAN DE OCKEGHEM. Un spectacle à la date du 2023-11-19 à 15:00 (2023-11-17 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros. MUSIQUE ET CORDES PINCEES DE TOURS (2-1057485) PRESENTE CE SPECTACLE VENDREDI 17 novembre à 20H30 Salle Ockeghem 15 place Châteauneuf 37000 FESTIVAL INTERNATIONAL de Cordes Pincées – 22ème édition Concert Acoustique Eléments / Rock Progressif Centenary Oak / Power MétalGRATUIT pour les moins de 5 ansPas d’accès pour les fauteuils roulants P.M.R1er étage escalier raide Festival International des Cordes Pincées Votre billet est ici SALLE JEAN DE OCKEGHEM TOURS 15 place Chateau Neuf Indre-et-Loire 17.0

