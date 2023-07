Festival La Fourberie en Scènes festival des arts 3ème Edition Saint Lunaire Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Tours Festival La Fourberie en Scènes festival des arts 3ème Edition Saint Lunaire Tours, 12 août 2023 12:00, Tours. Festival La Fourberie en Scènes festival des arts 3ème Edition Saint Lunaire Tours 12 – 15 août un festival de tous les arts pour tous petits et grands, en plein air dans le bourg et le quartier de La Fourberie à Saint Lunaire . Restauration sur Place 12 – 15 août 1

https://www.festivallafourberieenscenes.com Un festival de tous les arts, 100 artistes présents, professionnels et amateurs,, 40 propositions artistiques du 12 au 15 août à Saint Lunaire dans le bourg et dans le quartier de la Fourberie.

Danse, théâtre, musique, concerts, expositions, marché de créateurs, rencontre d’écrivains, ateliers….

Restauration sur place Saint Lunaire 6 rue lamartine Lamartine Tours 37032 Indre-et-Loire Détails Heure : 12:00 - 10:00 Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Saint Lunaire Adresse 6 rue lamartine Ville Tours Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Saint Lunaire Tours

Saint Lunaire Tours Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/