Alban Ivanov – Vedette 2.0 – Tournée PARC EXPO DE TOURS Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Tours Alban Ivanov – Vedette 2.0 – Tournée PARC EXPO DE TOURS, 13 décembre 2024, TOURS. Alban Ivanov – Vedette 2.0 – Tournée PARC EXPO DE TOURS. Un spectacle à la date du 2024-12-13 à 20:30 (2024-01-11 au ). Tarif : 39.0 à 45.0 euros. Après avoir perturbé la France avec plus de 300 représentations, 3 Olympia, le tout à guichets fermés avec son tout 1er spectacle « Élément Perturbateur », retrouvez Alban Ivanov dans son tout nouveau spectacle prochainement dans votre ville. Alban Ivanov Votre billet est ici PARC EXPO DE TOURS TOURS Avenue Camille Chautemps Indre-et-Loire 39.0

EUR39.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu PARC EXPO DE TOURS Adresse Avenue Camille Chautemps Ville TOURS Departement Indre-et-Loire Lieu Ville PARC EXPO DE TOURS latitude longitude 47.376174612421025;0.7227305077122913

PARC EXPO DE TOURS TOURS Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/