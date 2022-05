Salon Zen & bio TOURS Parc des expositions de Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Salon Zen & bio TOURS Parc des expositions de Tours, 4 septembre 2020 10:00, Tours. 4 et 6 septembre 2020 Sur place Entrée : 5€ (Montant à régler sur place uniquement si vous ne disposez pas d’une entrée gratuite) https://www.salon-zenetbio.com/tours/ Nous vous souhaitons les plus belles découvertes pour cette 2ème édition ! Le salon Zen & Bio Tours vous propose de découvrir ou de redécouvrir la bio, le naturel, l’authentique, le positivisme, le soi ! Du 4 au 6 septembre 2020, il accueillera des petits producteurs, transformateurs, artisans, distributeurs, associations qui partageront leur offre bio et naturelle ou leur démarche écologique, alternative et durable. 150 exposants sont attendus lors de cette seconde édition. Nous vous attendons donc impatiemment pour 3 jours de rendez-vous autour de la bio et du bien-être. 3 jours pour recréer du lien, apprendre, comprendre et puiser le positif dans la relation avec l’autre… un partage qui se dévoile au fil des stands par les expériences et le travail de chaque exposant, mais aussi à travers : Des conférences autour de l’alimentation, la santé, le développement personnel et l’environnement sain Des conférences experts animées par des spécialistes de la bio et du bien-être Des ateliers bien-être pour expérimenter des nouvelles pratiques de développement personnel et dialoguer avec des praticiens Des animations créatives autour de la cuisine saine, la fabrication de ses propres cosmétiques et produits d’entretiens Parc des expositions de Tours Avenue Camille Chautemps, 37000 Tours 37550 Tours Rochepinard Indre-et-Loire vendredi 4 septembre 2020 – 10h00 à 19h00

dimanche 6 septembre 2020 – 10h00 à 19h00

Détails Heure : 10:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Parc des expositions de Tours Adresse Avenue Camille Chautemps, 37000 Tours Ville Tours lieuville Parc des expositions de Tours Tours Departement Indre-et-Loire

Parc des expositions de Tours Tours Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/

Salon Zen & bio TOURS Parc des expositions de Tours 2020-09-04 was last modified: by Salon Zen & bio TOURS Parc des expositions de Tours Parc des expositions de Tours 4 septembre 2020 10:00 Parc des expositions de Tours Tours Tours

Tours Indre-et-Loire