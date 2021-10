Salon Studyrama des Formations Tourisme et Hôtellerie-Restauration Palais des congrès, 9 octobre 2021 09:30, Tours.

Studyrama organise sa 2ème édition du Salon des Formations en Tourisme, Hôtellerie et Restauration le samedi 9 Octobre 2021.

2EME ÉDITION DU SALON TOURISME, HÔTELLERIE-RESTAURATION DE TOURS

Studyrama organise sa 2ème édition du Salon des Formations en Tourisme, Hôtellerie et Restauration le samedi 9 Octobre 2021. Lycéen ou étudiant, ce salon des formations touristiques et de restauration vous permettra de rencontrer des écoles supérieures dans ces secteurs de la région Centre val de Loire et de la France entière.

Vous pourrez poser vos questions aux intervenants des meilleures écoles de la région et trouver des réponses pour réussir votre orientation. C’est l’occasion de passer une journée à échanger avec des spécialistes des CFA, Ecoles d’hôtellerie, Ecoles spécialisées et bien d’autres exposants et d’affiner votre projet d’orientation.

Si vous n’avez pas encore arrêté votre choix d’études, que vous hésitez encore encore les différentes formations proposées par les Écoles de Tours et sa région, ce salon étudiant permettra de trouver votre voie professionnelle et la poursuite d’études post-bac qui correspond à votre choix de carrière.

200 FORMATIONS AUX MULTIPLES DEBOUCHÉS

Le Salon des Formations en Hôtellerie, Tourisme et Restauration vous permettra de trouver votre voix. Si vous cherchez une formation aux débouchés assurés et qui vous ouvre les portes de domaines aussi variés que la conciergerie, l’organisation de voyages, le management d’établissements touristiques, la restauration, la cuisine, la pâtisserie, le service, la boulangerie…

Venez rencontrer de nombreux établissements représentant près de 200 formations de Bac à Bac+5 : Lycées proposant des BTS, des IUT, des Licences, Ecoles d’hôtellerie, Ecoles de cuisine…

Ils viendront sur cette édition du Salon étudiant de Tours présenter leurs programmes et leurs formations classiques ou en alternance, publiques ou privées, courtes ou longues.

DE NOMBREUSES FILLIERES

A travers les différentes formations présentées, découvrez les nombreux secteurs d’activité et métiers qui y sont liés : Directeur d’office de tourisme, agent de voyage, guide, consultant en tourisme, spa manager, voiturier, concierge, directeur d’hôtel, chef, chef de partie, chef d’équipe, boulanger, maître d’hôtel, sommelier…

Les responsables pédagogiques des établissements seront vos interlocuteurs directs sur ce salon des formations tourisme, hôtellerie-restauration. Ils vous renseigneront sur leurs programmes, les débouchés, leurs conditions d’admissions, les concours… Pour des conseils plus pratiques, des étudiants en formation seront également disponibles pour échanger avec vous.

DECOUVREZ LA PLATEFORME PARCOURSUP

La procédure Parcoursup est l’une des voies d’entrée pour vous inscrire dans l’enseignement supérieur. Quelles formations sont concernées ? Quel est le calendrier et les dates clés à respecter ? Comment saisir ses vœux ? Comment répondre aux établissements ? Trouvez toutes les réponses à ces questions sur le salon.

TOURS, VILLE D’INNOVATION ET D’EMPLOIS

Tours, capitale du Centre Val de Loire est une métropole dynamique et très tournée vers l’innovation. Avec plus de 2000 entreprises implantées et plus de 2000 chercheurs, elle rayonne par son activité. Avec 30 000 étudiants, la ville s’est développé autour d’organismes et de leviers pour que les étudiants se sentent bien et puissent trouver un emploi facilement. Ville de patrimoine culturel et gastronomique, Tours est une destination étudiante en évolution et son cadre de vie en séduit plus d’un.

LISTE DES EXPOSANTS

Palais des congrès 26, boulevard Heurteloup, Tours 37000 Tours Cathédrale Indre-et-Loire

samedi 9 octobre – 09h30 à 17h00