Joyaux – Tournée PALAIS DES CONGRES DE TOURS, 14 juin 2023, TOURS.

Joyaux – Tournée PALAIS DES CONGRES DE TOURS. Un spectacle à la date du 2023-06-14 à 20:00 (2023-05-26 au ). Tarif : 42.0 à 68.0 euros.

FRANCECONCERT (2LR22-6222 /3LR22-6223) présente ce spectacle Imaginez les chefs d’œuvres du ballet, réunies sur scène lors d’une éblouissante soirée de Gala, interprétées par les étoiles et solistes du Ballet. Franceconcert a souhaité offrir une occasion unique au grand public de découvrir les incontournables de la danse et aux passionnés de se replonger dans ces œuvres intemporelles. Le temps d’une soirée, JOYAUX nous présente un spectacle complet dans un medley explosif et éclatant. Préparez-vous à être emportés au cœur d’une sélection des plus grands classiques. Répertoire riche, décors somptueux et costumes étincelants de couleurs, un rendez-vous unique et précieux. JOYAUX DU BALLET, un condensé d’émotions à ne rater sous aucun prétexte. N° téléphone accès PMR : 01 55 12 00 00

PALAIS DES CONGRES DE TOURS TOURS 26, Bd Heurteloup Indre-et-Loire

