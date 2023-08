Josselyn David – Pelouse interdite Mode d’emploi Tours, 7 septembre 2023 18:30, Tours.

Josselyn David – Pelouse interdite Mode d’emploi Tours 7 septembre – 7 octobre

Sortie de résidence de l’artiste Josselyn David aux pavillons d’octroi de la Ville de Tours 7 septembre – 7 octobre 1

Josselyn DAVID

Pelouse Interdite

Accueilli en résidence de recherche et de création au sein des pavillons d’octroi de la Ville de Tours, Josselyn David présente aboutissement de trois mois de résidence.

La production de l’artiste se déploie à travers des œuvres performatives qui intègrent des dispositifs écoconçues en favorisant l’utilisation de matériaux recyclés. L’entrelacement de formes fabriquées et biomorphiques lui permet de confronter le théâtre de l’Homme et celui de la Nature. En explorant les concepts de cycle et de métamorphose, son travail établit une connexion, une approche sensible du monde. Le matériau devient alors l’élément constitutif d’une entité qui invite les spectateur·ice·s à remettre en question leurs représentations du réel et leur manière de l’habiter.

L’émergence d’une nouvelle pandémie amène l’artiste à interroger nos responsabilités et à notre impact environnemental. L’installation de l’ère anthropocène, officialisée en 2016 par le congrès international de géologie, nous contraint à reconnaître que la Terre n’est pas un décor inerte au service de l’espèce humaine. Le développement économique et social de nos activités engendre des conséquences allant jusqu’à surpasser la géophysique elle-même. L’artiste convoque alors dans son travail plastique les neuf limites planétaires, représentant les processus qui régulent la stabilité du système terrestre. Selon le dernier rapport du GIEC, six de ces limites sont désormais considérées comme dépassées.

Face à ces données,il développe une nouvelle production qui questionne les causes, les liens et les conséquences de chacune de ces limites. Loin d’un discours moralisateur, Josselyn DAVID entend repositionner notre regard vers les processus intrinsèques au sein desquels nous vivons et agissons.

+ d’infos : https://tinyurl.com/bdzdfw5f

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

: jeudi 7 septembre 2023 de 18h30 à 21h00

: 8 et 9 septembre de 14h30 à 18h00

– : du 10 septembre au 07 octobre 2023 à administration@mode-demploi.org

Rendez-vous le 16 septembre 2023 de 10h00 à 12h00 pour un Café découverte en présence de l’artiste. Sur inscription en ligne https://tinyurl.com/bdzdfw5f

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Mode d’Emploi

1 Place Choiseul

37100 Tours

https://mode-demploi.org

Mode d’emploi 1 place choiseul tours Tours Centre Tours Indre-et-Loire