2 CV Tour’s Tours, 3 juillet 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

Nous vous proposons une expérience unique au volant de la plus populaire des décapotables ! Avec 2CV Tour’s, visitez notre charmante Touraine d’une façon originale au volant du moyen de transport emblématique de toute une génération et vivez la route autrement..

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



We offer you a unique experience at the wheel of the most popular convertible! With 2CV Tour’s, visit our charming Touraine in an original way at the wheel of the emblematic means of transport of a whole generation and experience the road differently.

¡Te ofrecemos una experiencia única al volante del descapotable más popular! Con el 2CV Tour’s, visite nuestra encantadora Touraine de forma original al volante del emblemático medio de transporte de toda una generación y viva la carretera de forma diferente.

Wir bieten Ihnen ein einzigartiges Erlebnis am Steuer des beliebtesten aller Cabriolets! Mit 2CV Tour’s können Sie unsere bezaubernde Touraine auf originelle Weise am Steuer des emblematischen Transportmittels einer ganzen Generation besuchen und die Straße einmal anders erleben.

Mise à jour le 2023-06-30 par Tours Val de Loire Tourisme