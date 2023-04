Balade Apéro sur la Loire – Tours > Rochecorbon Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Indre-et-Loire . 24 EUR L’association BOUTAVANT vous propose des promenades apéro tout au long de l’été sur la Loire au départ de Tours.Départ de l’embarcadère au niveau du Château de Tours (amont), sous le Pont de Fil (pont suspendu), vers Rochecorbon (Est de Tours). Embarquez à bord d’une embarcation traditionnelle pour une balade d’une heure, un panier de spécialités tourangelles vous accompagne pendant cette découverte gourmande de la Loire ainsi qu’un verre de vin.

Merci de nous précisez, lors de votre réservation, si vous préférez du vin rosé ou du vin blanc.

Jus de fruits pour les enfants. L’association BOUTAVANT vous propose des promenades apéro tout au long de l’été sur la Loire au départ de Tours.Départ de l’embarcadère au niveau du Château de Tours (amont), sous le Pont de Fil (pont suspendu), vers Rochecorbon (Est de Tours). info@tours-tourisme.fr +33 2 47 70 37 37 https://www.tours-tourisme.fr/balade-apero-sur-la-loire-ancienne-abbaye-de-marmoutier-loicen037fs0005d Sébastien Andréi

