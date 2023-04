Visite Guidée Sur les pas de Balzac Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Indre-et-Loire . Né à Tours le 20 mai 1799, Honoré de Balzac conserve toute sa vie une affection réelle pour sa ville natale. Il précise ainsi dans la préface de ses contes drolatiques qu’il n’avait « l’outrecuidance de vouloir être autre chose que bon tourangeau » et ses descriptions précises ont fait naître sa réputation de fin connaisseur des monuments, des rues et de l’histoire de Tours. Ce parcours met en perspective l’architecture de la ville dans l’œuvre de Balzac. Réservation obligatoire. Pas de vente sur place Né à Tours le 20 mai 1799, Honoré de Balzac conserve toute sa vie une affection réelle pour sa ville natale. info@tours-tourisme.fr +33 2 47 70 37 37 https://reservation.tours-tourisme.fr/sur-les-pas-de-balzac.html Tours Val de Loire Tourisme

