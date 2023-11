Noël à Tours – Marché de Noël Tours, 24 novembre 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

Le marché de Noël de Tours vous accueille sur trois lieux distincts avec une dizaine de chalets à chaque lieux : boulevard Heurteloup, Place de la Résistance et Place Anatole France. On trouvera dans les chalets des produits du terroir, des objets de fabrications artisanales, des bijoux, manèges….

Vendredi 2023-11-24 11:00:00 fin : 2023-12-26 20:00:00.

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The Tours Christmas Market welcomes you to three distinct locations, with around ten chalets in each: boulevard Heurteloup, Place de la Résistance and Place Anatole France. The chalets feature local produce, handicrafts, jewelry, merry-go-rounds and more

El Mercado de Navidad de Tours se celebra en tres lugares distintos, con una decena de chalés en cada uno de ellos: el bulevar Heurteloup, la plaza de la Résistance y la plaza Anatole France. Los chalés venderán productos locales, artesanía, bisutería, tiovivos, etc

Der Weihnachtsmarkt in Tours findet an drei verschiedenen Orten statt, an denen jeweils etwa zehn Hütten aufgestellt sind: Boulevard Heurteloup, Place de la Résistance und Place Anatole France. In den Hütten werden regionale Produkte, Kunsthandwerk, Schmuck, Karussells usw. angeboten

