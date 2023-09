Concerts d’Automne Tours, 13 octobre 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

8e édition des Concerts d’automne

Le festival Concerts d’automne présente chaque année, depuis 2016, une programmation d’excellence, toujours originale et ancrée sur le croisement des cultures Natalie Dessay, Jordi Savall, Nemanja Radulovic..

2023-10-13 fin : 2023-10-22 20:30:00. 10 EUR.

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



8th edition of Concerts d?automne

Every year since 2016, the Concerts d?automne festival has presented a program of excellence, always original and rooted in the crossroads of cultures Natalie Dessay, Jordi Savall, Nemanja Radulovic.

8ª edición de Concerts d’automne

Desde 2016, el festival Concerts d’automne presenta cada año un programa de excelencia, siempre original y arraigado en el cruce de culturas: Natalie Dessay, Jordi Savall, Nemanja Radulovic.

8. Ausgabe der Concerts d’automne (Herbstkonzerte)

Das Festival Concerts d’automne präsentiert seit 2016 jedes Jahr ein exzellentes, stets originelles Programm, das in der Überschneidung der Kulturen verankert ist Natalie Dessay, Jordi Savall, Nemanja Radulovic.

