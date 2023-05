Atelier d’initiation au Wire Wrapping* 61 Avenue de Pont Cher, 12 juillet 2023, .

Vous réaliserez un petit pendentif en pierre naturelle. Vous sélectionnerez la pierre de votre choix afin de la monter en pendentif avec du fil de cuivre.

A partir de 15 ans

Encadré par Timothé Housset, créateur de bijoux en pierres naturelles et fil de métaux..

Mercredi 2023-07-12 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-12 16:00:00. 6 EUR.

61 Avenue de Pont Cher

Tours 37200 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



You will make a small pendant out of natural stone. You will select the stone of your choice to mount it in a pendant with copper wire.

From 15 years old

Supervised by Timothé Housset, creator of natural stone and metal wire jewelry.

Harás un pequeño colgante de piedra natural. Seleccionarás la piedra de tu elección y la montarás como colgante con alambre de cobre.

A partir de 15 años

Supervisado por Timothé Housset, diseñador de joyas en piedras naturales y alambre metálico.

Sie werden einen kleinen Anhänger aus Naturstein herstellen. Du wählst einen Stein deiner Wahl aus, um ihn mit Kupferdraht als Anhänger zu befestigen.

Ab 15 Jahren

Betreut von Timothé Housset, Schmuckdesigner aus Natursteinen und Metalldraht.

Mise à jour le 2023-03-14 par ADT 37