Les Méridiennes Place de Châteauneuf, 6 juillet 2023, Tours.

Ouverture, échanges, surprises et qualité musicale, c’est ce qui qualifie ce festival original de petites formes qui investit chaque été le vieux Tours en proposant une programmation aussi surprenante qu’exigeante. 30 mn de concert pour découvrir des artistes exceptionnels et des musiques rares..

2023-07-06 à ; fin : 2023-07-09 . EUR.

Place de Châteauneuf

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Openness, exchanges, surprises and musical quality, this is what qualifies this original festival of small forms which invests every summer the old Tours by proposing a programming as surprising as demanding. 30 minutes of concert to discover exceptional artists and rare music.

Apertura, intercambios, sorpresas y calidad musical, esto es lo que califica este original festival de pequeñas formas que cada verano toma el antiguo Tours, ofreciendo un programa tan sorprendente como exigente. 30 minutos de conciertos para descubrir artistas excepcionales y músicas raras.

Offenheit, Austausch, Überraschungen und musikalische Qualität – das ist es, was dieses originelle Festival der kleinen Formen auszeichnet, das jeden Sommer die Altstadt von Tours erobert und ein ebenso überraschendes wie anspruchsvolles Programm bietet. 30 Minuten Konzert, um außergewöhnliche Künstler und seltene Musik zu entdecken.

Mise à jour le 2023-04-11 par Tours Val de Loire Tourisme