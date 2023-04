Fête Foraine 13 Avenue Camille Chautemps, 28 avril 2023, Tours.

C’est plus de 320 000 visiteurs en un peu moins d’un mois. Quelques surprises en perspective avec de très belles nouveautés…

Si vous cherchez une idée de sortie familiale, rendez-vous à la Fête Foraine..

Mardi 2023-04-28 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-21 23:00:00. EUR.

13 Avenue Camille Chautemps

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



That’s more than 320,000 visitors in just under a month. A few surprises in store with some great new attractions..

If you are looking for an idea for a family outing, go to the Fête Foraine.

Eso supone más de 320.000 visitantes en poco menos de un mes. ¿Le esperan algunas sorpresas con nuevas atracciones?

Si busca una idea para una excursión en familia, vaya a la Fête Foraine.

Das sind mehr als 320.000 Besucher in etwas weniger als einem Monat. Es sind einige Überraschungen mit sehr schönen Neuheiten zu erwarten?

Wenn Sie auf der Suche nach einer Idee für einen Familienausflug sind, besuchen Sie den Rummelplatz.

Mise à jour le 2023-04-19 par Tours Val de Loire Tourisme