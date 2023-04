Visite guidée de Tours « visite générale » 78/82 rue Bernard Palissy, 15 avril 2023, Tours.

La ville de Tours est fondée au Ier siècle sur la rive gauche de la Loire. Au Moyen Age, deux secteurs distincts se développent : la Cité autour de la butte insubmersible du quartier de la cathédrale et le secteur de Châteauneuf également connu sous le nom de Vieux Tours..

Samedi 2023-04-15 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-29 12:00:00. 8 EUR.

78/82 rue Bernard Palissy

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The city of Tours was founded in the 1st century on the left bank of the Loire. In the Middle Ages, two distinct sectors developed: the City around the unsinkable mound of the cathedral district and the Châteauneuf sector also known as Vieux Tours.

La ciudad de Tours fue fundada en el siglo I en la orilla izquierda del Loira. En la Edad Media se desarrollaron dos sectores diferenciados: la Cité, en torno al montículo insumergible del barrio de la catedral, y el sector de Châteauneuf, también conocido como Vieux Tours.

Die Stadt Tours wurde im 1. Jahrhundert am linken Ufer der Loire gegründet. Im Mittelalter entwickelten sich zwei unterschiedliche Bereiche: die Cité rund um den unsinkbaren Hügel des Kathedralenviertels und der Bereich von Châteauneuf, der auch als Vieux Tours bekannt ist.

