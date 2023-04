Les As de la Jungle, l’expo 3 Rue du Président Merville, 11 février 2023, Tours.

Partez à la rencontre des As de la Jungle, les super-justiciers de la forêt, au Muséum d’Histoire naturelle de Tours ! Une exposition ludique et interactive, proposée du 11 février au 11 juin 2023. Cette exposition propose aux jeunes visiteurs de partir en mission avec leurs personnages préférés..

Dimanche 2023-02-11 à 09:30:00 ; fin : 2023-06-11 18:00:00. 4.2 EUR.

3 Rue du Président Merville

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Meet the Aces of the Jungle, the super-justicians of the forest, at the Natural History Museum of Tours! A playful and interactive exhibition, proposed from February 11th to June 11th 2023. This exhibition proposes to the young visitors to leave in mission with their favorite characters.

¡Ven a conocer a los Ases de la Jungla, los superjusticieros de la selva, en el Museo de Historia Natural de Tours! Una exposición lúdica e interactiva, propuesta del 11 de febrero al 11 de junio de 2023. Esta exposición invita a los jóvenes visitantes a emprender una misión con sus personajes favoritos.

Begegnen Sie den Dschungel-Assen, den Super-Justiziaren des Waldes, im Naturhistorischen Museum von Tours! Eine spielerische und interaktive Ausstellung, die vom 11. Februar bis zum 11. Juni 2023 angeboten wird. Diese Ausstellung bietet jungen Besuchern die Möglichkeit, sich mit ihren Lieblingsfiguren auf eine Mission zu begeben.

