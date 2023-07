Un voyage dans l’architecture médiévale : le donjon de St Louis, les tours de défense et les portes fortifiées Tours et remparts d’Aigues-Mortes Aigues-Mortes, 15 septembre 2023, Aigues-Mortes.

Un voyage dans l’architecture médiévale : le donjon de St Louis, les tours de défense et les portes fortifiées 15 – 17 septembre Tours et remparts d’Aigues-Mortes Gratuit. Entrée libre. La durée moyenne de la visite est d’environ 1h30.

Plongez dans l’architecture militaire du XIIIe siècle en explorant le donjon construit par saint Louis, les imposantes tours et les portes de défense. Parcourez le chemin de ronde offrant une vue panoramique spectaculaire sur la Camargue et le Salin.

Les expositions permanentes vous permettent de découvrir l’histoire de saint Louis et la Méditerranée, l’architecture et les décors de l’époque, ainsi que l’histoire protestante. Ne manquez pas les nouvelles salles de médiation qui abordent la fondation de la ville, le port et le commerce, ainsi que le développement de la cité.

Tours et remparts d’Aigues-Mortes Place Anatole France, 30220 Aigues-Mortes Aigues-Mortes 30220 Gard Occitanie 04 66 53 61 55 http://www.aigues-mortes-monuments.fr Découvrez Aigues-Mortes, fondée par Saint-Louis en 1240, le premier port du royaume de France sur la Méditerranée, destiné au commerce avec l’Italie, l’Orient et les croisades.

Située sur un site marécageux sujet à l’ensablement, la cité perd de son importance stratégique en 1481, avec le rattachement de la Provence au royaume. En 1685, lors de la révocation de l’Édit de Nantes, les remparts de la ville deviennent le lieu de détention de la plus grande prison de l’Ancien Régime dédiée aux protestants, notamment dans la tour de Constance.

Axée sur la thématique de l’eau, la Fondation François Schneider a constitué une collection unique d’œuvres contemporaines explorant le sujet aquatique sous différents angles depuis 2011. Les remparts d’Aigues-Mortes invitent désormais la Fondation à créer un parcours poétique à travers les 15 tours du monument, en lien avec l’histoire de cette ville portuaire. Cette promenade vous fera découvrir des installations, vidéos et autres pièces uniques, telles qu’un dessin génératif, des abysses en verre soufflé, un fragment d’océan, une planète imaginaire et des rivages immergés.

Le rapport à la Méditerranée, l’histoire du sel, les paysages marins, la montée des eaux et les flux du vent seront autant de regards en confrontation avec ce bâtiment historique et emblématique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

©Ville d’Aigues-Mortes