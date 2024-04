« Tours en Van » Esvres, samedi 1 juin 2024.

« Tours en Van » Esvres Indre-et-Loire

Dimanche

Cet événement réuni les amateurs d’aventure, de la Vanlife et fait découvrir l’univers du voyage itinérant, au cœur de notre magnifique région. Animations pour petits et grands, buvettes et divers stands seront présents durant ces deux jours de détente.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 10:00:00

fin : 2024-06-01 20:00:00

Esvres 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire toursenvan@gmail.com

L’événement « Tours en Van » Esvres a été mis à jour le 2024-04-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme