L’Homme Armé de Karl Jenkins – Chorale Contrechant – Orchestre et participation de choristes d’Alingavia -DIrection Zoé Canteux Dimanche 26 novembre, 17h00 1

L’homme armé doit on douter

C’est par ces mots étranges d’une mélodie populaire du Moyen Âge que s’ouvre cette » messe pour la paix » de Karl Jenkins.

Une oeuvre écrite en 1999 à la fin de la guerre du Kosovo. Elle exprime la montée de la peur, la construction d’un conflit et l’avènement d’espoir pour l’avenir. Cette ode à la paix cherche l’universalité par un choix de textes de diverses époques ,de divers pays et de diverses religions, des textes de romanciers, de poètes ou encore d’un survivant d’Hiroshima.

Eglise Saint Julien 16 rue Nationale, 37000 TOURS Tours Centre Tours 37000 Indre-et-Loire