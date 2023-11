Journée Portes Ouvertes e-artsup Tours e-artsup Tours Tours, 18 novembre 2023T 10:00, Tours.

Au programme : visite guidée du campus et exposition des travaux étudiants, échanges autour de votre projet d’orientation, avec les étudiants et intervenants professionnels, conseils sur la préparation de l’entretien d’admission (book, entretien, réalisation), initiation à nos filières, réponses à toutes vos questions (admissions, cours, emploi du temps, vie de l’école …) et prise de rendez-vous pour une admission pour la rentrée de septembre 2024.

Créée en 2001 e-artsup, forme des créatifs et des designers dans les domaines de la communication visuelle, de la direction artistique, du motion design, du cinéma d’animation et du jeu vidéo. Elle est présente dans dix villes de France : Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse et Tours et compte 2 000 étudiants chaque année. Membre du Groupe IONIS, leader de l’enseignement supérieur privé indépendant en France (29 écoles et entités dans 27 villes en France à l’International et plus de 35 000 étudiants), elle est au cœur de campus urbains pluridisciplinaires composant ainsi un écosystème global avec des écoles de marketing, tech et business.

e-artsup Tours 40 rue James Watt 37200 Tours Tours 37200 Indre-et-Loire