Saint-Geniez-ô-Merle Corrèze Saint-Geniez-ô-Merle Saint-Geniez-ô-Merle Humour et action sont les maîtres-mots de ce spectacle d’aventures qui mène tout droit au temps des chevaliers. Il réunit sept comédiens, escrimeurs et cascadeurs, autour d’une véritable histoire qui alterne situations comiques et scènes de combats spectaculaires. A l’issue des spectacles, les artistes invitent les enfants à vivre des épreuves pour devenir chevalier.

Avec le Cercle d’Escrime Ancienne, 3 représentations par jour, à 11H, 14H15 et 17H. http://www.toursdemerle.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-22 par

