Saint-Geniez-ô-MerleSaint-Geniez-ô-Merle Saint-Geniez-ô-Merle Saint-Geniez-ô-Merle 19220, Saint-Geniez-ô-Merle Tours de Merle : les Mille et Une Nuits, Conte en Musique. Nouveauté ! Saint-Geniez-ô-Merle Saint-Geniez-ô-Merle Saint-Geniez-ô-MerleSaint-Geniez-ô-Merle Catégories d’évènement: 19220

Saint-Geniez-ô-Merle

Tours de Merle : les Mille et Une Nuits, Conte en Musique. Nouveauté ! Saint-Geniez-ô-Merle Saint-Geniez-ô-Merle, 26 août 2021, Saint-Geniez-ô-MerleSaint-Geniez-ô-Merle. Tours de Merle : les Mille et Une Nuits, Conte en Musique. Nouveauté ! 2021-08-26 16:00:00 16:00:00 – 2021-08-26 17:30:00 17:30:00

Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Saint-Geniez-ô-Merle Saint-Geniez-ô-Merle Le compagnie “la Maison sur la Colline” vient narrer en musique et en déambulation les contes des Mille et une nuits. Quoi de mieux que le lieu enchanteur de Merle pour se faire transporter par la voix des contes ? A partir de 6 ans.

Réservation obligatoire : http://www.toursdemerle.fr/Reservez-votre-billet http://www.toursdemerle.fr/Reservez-votre-billet dernière mise à jour : 2021-08-15 par OT de Beaulieu sur Dordogne Haute Vienne TourismeHaute Vienne Tourisme

Détails Catégories d’évènement: 19220, Saint-Geniez-ô-Merle Autres Lieu Saint-Geniez-ô-Merle Saint-Geniez-ô-Merle Adresse Ville Saint-Geniez-ô-MerleSaint-Geniez-ô-Merle lieuville 45.06827#2.0748