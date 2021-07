Saint-Geniez-ô-MerleSaint-Geniez-ô-Merle Saint-Geniez-ô-Merle Saint-Geniez-ô-Merle Corrèze, Saint-Geniez-ô-Merle Tours de Merle : la Peste dans l’Histoire Européenne, Invité d’Exception ! Saint-Geniez-ô-Merle Saint-Geniez-ô-Merle Saint-Geniez-ô-MerleSaint-Geniez-ô-Merle Catégories d’évènement: Corrèze

Saint-Geniez-ô-Merle Corrèze Saint-Geniez-ô-Merle Saint-Geniez-ô-Merle Jean-Claude Schmitt, spécialiste international du Moyen-Age, vient spécialement pour évoquer le thème de la peste dans l’histoire européenne.

Débat et dédicaces.

J-C Schmitt a succédé à Jacques Le Goff à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Il a aussi dirigé le « dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval ». http://www.toursdemerle.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-18 par

