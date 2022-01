Tours de magie Médiathèque Paul-Émile Victor Availles-en-Châtellerault Catégories d’évènement: Availles-en-Châtellerault

Vienne

Tours de magie

Médiathèque Paul-Émile Victor, le samedi 5 mars à 10:00

Médiathèque Paul-Émile Victor, le samedi 5 mars à 10:00

Faire de la magie, c’est notre rêve à tous ! Dans cet atelier, vous apprendrez à faire des tours de magie. Vous découvrirez tout sur l’illusion et l’art de détourner l’attention. Deux ateliers : un pour les 5/8 ans et un pour les 9/12 ans. Sur inscription.

Sur inscription. Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans.

Médiathèque Paul-Émile Victor 4 rue Tiers Colas 86530 Availles-en-Châtellerault

2022-03-05T10:00:00 2022-03-05T11:00:00

