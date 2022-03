Tours de jeux-Ludothéque Bourdeaux Bourdeaux Catégories d’évènement: Bourdeaux

Drôme

Tours de jeux-Ludothéque Bourdeaux, 20 mars 2022, Bourdeaux. Tours de jeux-Ludothéque Bourdeaux

2022-03-20 15:00:00 – 2022-03-20 18:00:00

Bourdeaux Drôme Bourdeaux Des moments ludiques, ouverts à toutes et à tous, gratuitement.

Venez profiter d’un grand choix de jeux en tous genres dans une ambiance chaleureuse et familiale. Et quand il fait beau, on peut même se mettre dehors! toursdejeux.ludotheque@gmail.com +33 6 60 33 78 49 Bourdeaux

dernière mise à jour : 2022-03-17 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

Détails Catégories d’évènement: Bourdeaux, Drôme Autres Lieu Bourdeaux Adresse Ville Bourdeaux lieuville Bourdeaux Departement Drôme

Bourdeaux Bourdeaux Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourdeaux/

Tours de jeux-Ludothéque Bourdeaux 2022-03-20 was last modified: by Tours de jeux-Ludothéque Bourdeaux Bourdeaux 20 mars 2022 Bourdeaux Drôme

Bourdeaux Drôme