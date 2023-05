Mehdi Djaadi – Coming Out (Tournée) COMEDIE DE TOURS, 17 novembre 2023, TOURS.

Mehdi Djaadi – Coming Out (Tournée) COMEDIE DE TOURS. Un spectacle à la date du 2023-11-17 à 20:45 (2023-11-17 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

TU M’ETONNES (R-2021-012664 / 65) EN ACCORD AVEC KI M’AIME ME SUIVE ET STAOUELINE PROD PRESENTE ce spetcacle Un « coming-out » spirituel, voilà le spectacle auquel nous invite Mehdi Djaadi.Autrefois musulman pratiquant, Mehdi est aujourd’hui catholique et comédien dans des milieux progressistes et athées.Dans ce seul-en-scène à la fois drôle et profond, il incarne et donne la parole à une quinzaine de personnages rencontrés lors de son odyssée. Tel un miroir et servi par une écriture ciselée, Mehdi nous met chacun face à nos croyances, nos travers et nos contradictions, le tout avec bienveillance. Une pièce qui rassemble, une ode à la liberté, une invitation à la rencontre.La presse en parle : »Brise les stéréotypes ! » – The New-York Times »Un pur bonheur » – Télérama »Subtil » – Le Parisien »De haute volée » – Topito Mehdi Djaadi Mehdi Djaadi

Votre billet est ici

COMEDIE DE TOURS TOURS 39 RUE MICHELET Indre-et-Loire

25.0

EUR25.0.

Votre billet est ici