Louis XVI – Ils me Prennent la Tête ! COMEDIE DE TOURS. Un spectacle à la date du 2023-05-14 à 16:00 (2023-05-14 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

LOUIS XVI, ils me prennent la tête !tout public (à partir de 10 ans)durée : 1H15de Laurent Bariohaymise en scène Laurie Jessonavec Laurent Bariohay Ce One king show va révolutionner votre vision de l’Histoire de France !Il s’appelle XVI. Louis, XVI.Son job: Roi de France. Et c’est pas facile tous les jours…Entre un peuple (qui révolutionne tout), des valets (qui ne comprennent rien), la cour, les diners officiels, des menuets à danser, et sa femme (oui, ça, c’est Marie-Antoinette), Louis XVI vous fait ses confidences : être roi en 1789 est une sacrée prise de tête !Bienvenue dans le premier One King show ! Un spectacle hors du temps, drôle et décalé… qui va révolutionner votre vision de l’Histoire de France ! Réservation PMR : 02 47 66 68 81 Laurent Bariohay Laurent Bariohay

COMEDIE DE TOURS TOURS 39 RUE MICHELET Indre-et-Loire

