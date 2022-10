6ème salon POLAR SUR LOIRE Bibliothèque Municipale deTours Indre-et-Loire Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

6ème salon POLAR SUR LOIRE Bibliothèque Municipale deTours Indre-et-Loire, 19 novembre 2022 10:00, Tours

LE salon du roman policier sous toutes ses formes ! Nous sommes quatre auteurs de romans policiers, membres de l’association SIGNATURE-TOURAINE qui fédère depuis dix ans auteurs et petits éditeurs de Touraine. (http://www.signature-touraine.fr/) .

Avec le soutien de notre association, nous organisons chaque année un salon du roman policier à Tours, POLAR SUR LOIRE, dont les premières éditions ont été un succès.

Quel que soit le genre de roman policier que vous aimez : polar, thriller, noir, humoristique, d’anticipation, jeunesse etc…, venez nous retrouvez à POLAR SUR LOIRE, le salon du roman policier en Touraine, qui tient sa 6ème édition le samedi 19 novembre 2022 de 10 heures à 17 heures 30.

L’objectif de Polar sur Loire est de privilégier la convivialité et l’échange avec les lecteurs.

NOUVEAU : c’est la Bibliothèque Centrale de Tours, 2 avenue André Malraux (**), qui accueillera dans son Auditorium, les 22 autrices et auteurs (*) dont vous appréciez l’écriture et qui présenteront leurs derniers ouvrages. Vous pourrez discuter avec eux, de beaux moments de partage en perspective !

Des animations sont prévues à l’étage de l’Escale de la Bibliothèque :

• A 11 heures 30 la Confrérie des Encres Sympathiques remettra les prix du concours de nouvelles « Le polar se met à table ! ».

• A 15 heures 30 une table ronde gourmande (animée par Brigitte Desbois de la librairie La Vagabonde ) aura pour thème « Le polar se met à table ! »

• De 15h à 17h, la section Jeunesse de la Bibliothèque proposera aux 8-11 ans de découvrir « La recette du polar », de composer la recette d’un bon roman policier et picorer plein d’idées de lectures !

• Du 8 au 26 novembre la Bibliothèque propose une exposition de croquis d’audience de Philippe Delord. Tous les étages de la Bibliothèque sont accessibles par ascenseur.

Les conditions sanitaires réglementaires seront respectées. (*) : Agathe, Alain Denis, Alma Keller, Anthony Bussonais, Béatrice Égémar , Breath Valmere, Catherine Secq, Denis Soubieux, Edith Vacher, Elisabeth Lesbats, Elisabeth Segard, François-Xavier Dillard, Gilles Martin, Jean-Claude Madonia , Jean-Noël Deletang, Jean-Sébastien Pouchard, Jean-Yves Gaudry, Jérémy Bouquin, Ludovic Laleu, Nicole Parlange, Patrick Renard, Philippe Delord. (**) : Tram A, ligne 4/ 12/ 53/ 54/ 57. Arrêt Porte de Loire. Les organisateurs, membres de l’association Signature-Touraine :

Béatrice Égémar

Nicole Parlange

Denis Soubieux

Alain Denis Site internet : http://polarsurloire.hautetfort.com/

Page Facebook : https://www.facebook.com/polarsurloire

Mail : polarsurloire@orange.fr Bibliothèque Municipale deTours Indre-et-Loire 2 avenue André Malraux 37000 Tours Tours Centre Indre-et-Loire samedi 19 novembre – 10h00 à 18h00

